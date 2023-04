Moradora do jardim Tropical leva a BMW X1 do Paraná Supermercados

Foi sorteada na manhã deste domingo, 23, a tão esperada BMW X1 Drive, no valor de R$ 280 mil, pelo Paraná Supermercados. A ganhadora é Camila da Silva Souza, moradora na rua dos Encontros, no jardim Tropical, em Campo Mourão.

O cupom de compra de Camila foi o contemplado entre quase 3 milhões de outros que concorriam ao prêmio principal da campanha que marcou os 40 anos de fundação do Paraná Supermercados.

Ela fez a compra no Paraná Família, onde aconteceu o sorteio nesta manhã. Um pouco antes foi sorteado também o Fiat Mobbi zero km, avaliado em cerca de R$ 65 mil, entre os clientes que fizeram suas compras nas três lojas de Campo Mourão: Matriz, Max e Família.

No entanto, o ganhador foi o morador de Goioerê, Anderson Sérgio Romão. Os outros cinco Fiats Mobbi, sorteados ontem nos Supermercados Paraná de Cianorte, Goioerê, Pitanga, Ivaiporã e Assis Chateaubriand, saíram em sua maioria para mulheres. Apenas em Pitanga, o ganhador foi um homem, Edipo Pagotto.

Em Ivaiporã, o Fiat foi para Josefa Casturina Rimovi; Cianorte, Djanira Nery Momesso; Goioerê, Janete Dias de Almeida, e em Assis Chateaubriand, para Luciana Rocha Peres Caz.

A promoção começou no dia 1º de julho de 2022, em comemoração aos 40 anos do Paraná Supermercados. Foi a maior campanha já realizada pela rede, totalizando mais de R$ 650 mil em prêmios.

A proprietária do Paraná Supermercados, Leila Tonello da Luz acompanhou o sorteio e agradeceu a participação de todos os clientes. “Muita gratidão a todos os nossos clientes que participaram dessa campanha. O Paraná sempre traz novidades, investindo em melhorias e oferecendo qualidade aos seus clientes, com as melhores carnes, as melhores verduras e presenteando com campanhas como nenhum outro faz. Agradeço a todos os participantes, os patrocinadores e em breve teremos novas promoções”, disse Leila.