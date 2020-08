Monitoramento por câmeras já está em funcionamento no 11º BPM

Já está em funcionamento a primeira central de monitoramento por câmeras do programa Campo Mourão Mais Segura. Instalada no 11º Batalhão da Polícia Militar, o sistema já com cerca de 150 câmeras compartilhadas por munícipes e empresas que aderiram ao programa. Outra central será instalada na delegacia de Polícia Civil.

Na manhã desta quarta-feira (05) o prefeito Tauillo Tezelli, o coordenador geral Carlos Alberto Facco, representantes da Associação Comercial e de órgãos de segurança fizeram uma visita para conhecer à central. O comandante do 11º BPM, tenente coronel Julio Cesar Vieira da Rosa explicou que a estrutura física do prédio vai passar por adequações para facilitar ainda mais o trabalho de monitoramento.

“Junto com o Conselho de Segurança estamos articulando a obtenção de equipamentos, como computadores e monitores, para equipar essas centrais”, explicou Facco. No 11º BPM a central ganhou monitores doados pelo Paraná Supermercados e um computador da Acicam. Moradores de locais considerados estratégicos no mapeamento feito pelas polícias Civil e Militar ainda podem aderir ao programa.

A proposta do Campo Mourão Mais Segura é o compartilhamento de imagens na plataforma contratada pelo município gerenciada pelas polícias Civil e Militar. Qualquer cidadão que tenha câmera na residência ou comércio poderá autorizar a utilização das imagens pelos órgãos de segurança por meio de um cadastro simples.

“A ideia de reforçar a segurança com câmeras já fazia parte do nosso plano de governo, mas sempre esbarramos na falta de recursos financeiros. Por isso buscamos as parcerias, que estão dando certo e hoje Campo Mourão já conta com um sistema que poucas cidades do Paraná têm”, comentou o prefeito.