Moderno terminal de passageiros do aeroporto municipal em fase de conclusão

Está em fase de conclusão, com entrega prevista para a segunda quinzena de agosto, o novo e moderno terminal de passageiros do Aeroporto Municipal Geraldo Guia de Aquino, em Campo Mourão. O investimento na obra foi de R$ 2,8 milhões, com recursos do governo federal (Finisa).

Também foi concluído o recape asfáltico da pista de pouso e decolagem, com ampliação da área de manobra de aeronaves nas duas cabeceiras da pista. O investimento foi de R$ 5 milhões (convênio com o governo do Estado), com uma contrapartida de R$ 705 mil do município.

Sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Segurança e Mobilidade Urbana, o novo terminal do aeroporto conta com sala de embarque e espaço de inspeção de segurança, saguão de espera, banheiros, sala de descanso, administração, copa, banheiros privativos, restituição de bagagem, espaço para lanchonete, estacionamento restrito com guarita todo pavimentado e cercado com gradil metálico.

A melhoria na pista atende recomendações dos órgãos responsáveis pela aviação no Brasil. A pista recapeada permite que a cidade receba mais voos, promovendo o desenvolvimento econômico e turístico da região.

“Há muito tempo Campo Mourão merece uma estrutura melhor do aeroporto, pela localização estratégica e importância econômica no cenário estadual. Além disso, é um cartão postal da cidade”, disse o prefeito Douglas Fabrício, que nesta semana vistoriou a obra.

Inaugurado em março de 1955, o aeroporto municipal de Campo Mourão completou 45 anos. A localização estratégica do município oferece alternativas para a região, pois mesmo sem voos comerciais regulares, é utilizado por empresários, autoridades, serviço aeromédico, aeroclube, posto de abastecimento e oficina de conserto de aeronaves.