Militar do Exército morre com disparo acidental de arma de fogo em Cascavel; ele era de Luziana

Um cabo do Exército morreu atingido por um disparo de arma de fogo acidental no interior do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado, de Cascavel, neste sábado. A vítima foi identificada como Leonardo Ramos.

Informações indicam que ele, juntamente com outro militar, brincavam com uma pistola, quando ocorreu o acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima morreu no local.

Leonardo Ramos é filho dos servidores públicos de Luiziana Roseli Cordeiro e Walter. Segundo as informações, desde os 18 anos Servia no Exército em Cascavel.

Informações: Luiziana Notícias