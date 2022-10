Mesmo com chuva, programação de aniversário da cidade é realizada

Apesar do tempo chuvoso que tem atrapalhado alguns eventos em espaços abertos, a programação preparada pelo município para comemorar os 75 anos de emancipação política de Campo Mourão está mantida. “Infelizmente os eventos em espaços abertos dependem da situação climática, mas nos locais fechados está ocorrendo normalmente”, observa o diretor da Fundação Cultural, Roberto Cardoso.

Na noite desta quinta-feira (13), o tempo chuvoso inviabilizou a apresentação do Grupo Minuano no Palco Cultural, no Lar Paraná. Por isso o show foi transferido para esta sexta-feira (14), na Praça São José, a partir das 18 horas. A chuva tem atrapalhado que o público usufrua da roda gigante, patrocinada pela Rede Condor e instalada ao lado da Estação da Luz.

No próximo domingo, dia 16, a partir das 21 horas, está programado o show da Família Lima, na Praça São José. O feriado municipal de aniversário será no dia 17 de outubro, conforme estabelecido em lei municipal. Nesse dia será realizado o tradicional desfile cívico, a partir das 8 horas, na Avenida Irmãos Pereira. À noite, na Praça São José, show com a dupla Fernando & Sorocaba

A programação completa está no link: https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/75-anos