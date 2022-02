Menino agredido por palmeirense recebe apoio de jogadores do Santos

Três jogadores do time do Santos gravaram vídeos de apoio ao garoto Davi, de 11 anos, agredido por um torcedor do Palmeiras na tarde de sábado, no jardim Alvorada, em Campo Mourão.

Os vídeos foram feitos pelos jogadores João Paulo, Ângelo e Marcos Leonardo, que prestam solidariedade e mandaram abraços para o menino, inclusive Ângelo prometeu gol e convidou Davi para assistir um jogo do Santos na Vila Belmiro.

As agressões contra o menino – que ocorreram após ele gritar em frente à loja de conveniência do agressor que o Palmeiras não tem Mundial -, foram registradas por meio de uma câmera de monitoramento e tiveram repercussão nacional.

O caso chegou ao time do Santos, por meio de administradores um grupo de Santistas de Campo Mourão no Whatsapp. “Pelos contatos que tenho com o Santos, por meio de caravanas que fazemos e tudo mais, fui atrás para ver se conseguia alguma mensagem de apoio ao Davi e deu certo. Nosso grupo de santistas também fez uma vaquinha para comprar alguns mimos para ele”, disse Jéssica Colps, administradora do grupo, destacando ainda que a equipe de marketing do time paulista também vai enviar alguns presentes para o menino, torcedor do Santos.

O homem que agrediu o garoto se apresentou ontem à delegacia acompanhado de duas advogadas e se colocou à disposição da justiça. Em uma carta, disse estar arrependido do que fez e pediu perdão, reconhecendo que “nada justifica referida atitude.”