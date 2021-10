Mega-Sena sorteia R$ 10,5 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 10,5 milhões neste sábado (16/10), pelo concurso 2.419. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 37,8 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir no setor náutico, o prêmio será suficiente para adquirir 300 motos aquáticas de R$ 35 mil cada uma.