Marcos Corpa vai lançar autobiografia no dia 17 de junho

O médico Marcos Corpa vai lançar no dia 17 de junho, quinta-feira, o livro “Por onde andei”. O lançamento será no auditório da Acicam e será transmitido online a partir das 19h no Canal da Acicam no Facebook (www.facebook.com/acicamcm). O ato será mediado pelo radialista Ilivaldo Duarte de Campos, da Academia Mourãoense de Letras.

O médico narra em 290 páginas, com precisão cirúrgica, os momentos mais marcantes de sua vida, incluindo os alegres e tristes, distribuídos em oito partes: a infância em Caconde; os estudos na Universidade Federal do Paraná; e os anos de trabalho e alegrias em Campo Mourão e sua passagem por empreendimentos e por entidades, como a Sociedade de Radiologia do Paraná, Rotary Gralha Azul e a Acicam. Além de suas viagens pelo mundo e seu amor pela fotografia.

O livro tem mais de 50 fotos e documentos, além de depoimentos de familiares, amigos e colaboradores que ajudaram a construir a sua história em Campo Mourão e a torná-lo referência de Medicina Diagnóstica no Estado. A obra é publicada pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural, do historiador mourãoense Jair Elias dos Santos Júnior.

Marcos Corpa diz que o livro festeja momentos importantes da vida dele. “Completo neste ano 48 anos de formado e, com mais seis anos de faculdade, já faz 54 anos que iniciei meus estudos na Medicina. Vestibular, entrada na Universidade Federal do Paraná. Foi uma caminhada com sonhos, ilusões, desilusões e sem dúvida com vitórias. São lembranças de grandes e pequenos fatos, que antes estavam guardados apenas na minha memória e agora vou compartilhar com todos”, diz Corpa.