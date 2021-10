Maratona de programação da NASA no Empreende Week

A maratona de programação, ou Hackathon da NASA Space Apps Challenge, será o ponto alto do 5º Empreende Week a partir desta sexta-feira, às 19h30, até domingo (3). Campo Mourão é uma das três cidades do Paraná a sediar o evento, que ocorre simultaneamente em 87 países, voltado a artistas, designers, engenheiros, empreendedores, pesquisadores e estudantes de todas as áreas.

O Hackathon é realizado pelo IDEA5, associação de empreendedorismo e inovação fundada pelo SEBRAE, Fundação Educere, Sicoob, UTFPR e Prefeitura de Campo Mourão. Já estão inscritos 100 participantes e as inscrições terminam nesta sexta-feira (1º), às 13 horas.

“São eventos que deixam um legado importantíssimo para o futuro da nossa cidade, esse contato com o mundo da ciência, tecnologia e inovação estimula a curiosidade e a vontade de solucionar problemas da nossa sociedade”, ressalta o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, que é o presidente do IDEA5.

O Empreende Wek começou na quarta-feira, com palestras, oficinas e talks em formato digital. O objetivo é promover ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo junto a estudantes, empresários e demais interessados em inovação.

A iniciativa é do Sebrae-PR, em parceria com o município de Campo Mourão, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com patrocínio do Sistema Fiep e Copel.