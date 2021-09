Maquinista morre ao ser atacado por enxame de abelhas em Quinta do Sol

Um operador de trator de esteira morreu após ser atacado por um enxame de abelhas enquanto trabalhava em uma propriedade rural, no município de Quinta do Sol. O incidente ocorreu por volta das 9 horas desta quarta-feira (22).

A vítima, identificada por José Maria Bueno, 56 anos, segundo a Coluna do Rato, trabalhava em uma propriedade no Assentamento Roncador, quando ao revirar alguns tocos, a máquina acabou tocando em um enxame de abelhas.

As abelhas se alvoroçaram e invadiram a cabine da máquina, atacando o condutor, que estava acompanhado de outro agricultor, identificado por Alex Sandro Alvernaz, 34 anos, que também levou pelo menos 100 ferroadas, mas sobreviveu.

Segundo Alex, o maquinista desceu rapidamente do trator, mas seu corpo estava completamente coberto pelas abelhas.

Ainda segundo a Coluna do Rato, mesmo socorrido, ele já chegou sem vida na unidade de saúde de Quinta do Sol. A Polícia Militar foi até a UBS e ouviu a testemunha.

De acordo com Alex Sandro, ele contratou uma empresa para realizar trabalho de terraplanagem no lote 41 do Assentamento Roncador. Durante o ataque, ele relatou que chegou a arrastar a vítima pelo braço, na tentativa de salvá-lo do enxame, mas as abelhas continuaram atacando.

O trabalhador morreu no interior da ambulância da prefeitura quando era levado para atendimento médico. A vítima seria morador do Jardim Aeroporto, em Campo Mourão.

Fonte: Coluna do Rato