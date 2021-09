Mais uma residência atingida pelo fogo em Campo Mourão

O número de ocorrências de incêndios a residências vem aumentando em Campo Mourão. A suspeita é que boa parte desses casos são os chamados incêndios criminosos, quando são provocados por alguém.

Desta vez o fogo atingiu uma residência na rua Francisco Preisner, no jardim Batel, por volta das 20h30 deste domingo. O que chama atenção e aumenta as suspeitas de incêndio criminoso, é que na semana passada um rapaz foi ferida a facadas nesse mesmo endereço.

A equipe do Corpo de Bombeiros combatia um incêndio ambiental, quando recebeu a informação de mais essa ocorrência. “A primeira informação era de que havia vítimas nessa residência que pegava fogo, mas felizmente isso não se confirmou. Nos deslocamos com três viaturas ao local, mas apenas um cômodo da casa não foi atingido”, relatou o capitão Anderson Feijó, comandante do Corpo de Bombeiros.

Feijó falou sobre o aumento dos incêndios tanto ambientais quanto a residência. “Estamos tendo um ano atípico, com muitos casos de incêndios a residências e ambientais. O que percebemos que é maioria das ocorrências, são em casas que não possuem um morador fixo, ou seja, acabam sendo usadas por transeuntes ou usuários de drogas”, completou.