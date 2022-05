Mais de 800 pessoas participaram da 8ª Caminhada na Natureza em CM

A 8ª edição da Caminhada Internacional na Natureza – circuito “Boicotó” – na comunidade Boa Esperança, marcou o retorno das atividades em Campo Mourão, no domingo, 1º. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), mais de 800 pessoas participaram da caminhada.

O circuito Boicotó oferece aos participantes, além de trilhas em mata nativa, áreas de pastagens, encostas, morros, rios, cachoeira, grutas e paisagens típicas da região.

Comitivas de Campo Mourão e de mais 20 municípios do estado foram recepcionadas logo de manhã pelas equipes do IDR-PR, prefeitura, faculdades Integrado, Unicampo, Unespar e comunidades rurais.

“O dia estava propicio e facilitou a caminhada de 13 quilômetros apreciando os atrativos locais. No trajeto tiveram quatro pontos de apoio com profissionais da saúde e água potável”, disse o gerente regional do IDR-PR, Jairo Quadros, destacando que os participantes puderam saborear um farto café colonial preparado pela comunidade Boa Esperança e Boa Sorte.

O mesmo grupo também foi responsável pelo almoço no encerramento, tudo preparado com produtos locais e da agroindústria familiar. A coordenação geral foi do IDR-Paraná, por meio de Jairo Quadros e do coordenador das caminhadas na região, Clóvis José Rosa.

“Agradecemos a competência e comprometimento dos parceiros que não mediram esforços para a realização deste evento de grande importância para a valorização das culturas locais e divulgação dos atrativos do município para todos os participantes. Em especial, agradecemos a equipe da prefeitura por meio do secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma e equipe, incluindo Roberval Zago e Eber Urbanski Romanczuk”, agradeceram, sem esquecer de mencionar também as comunidades envolvidas

Participaram do evento várias autoridades municipais, regionais e estaduais. No encerramento foram repassados em torno de 300 quilos de alimentos doados pelos caminhantes para a Associação dos Surdos de Campo Mourão, reforçando a parte social do evento.

Fonte: Unidade Regional de Extensão Rural do IDR-Paraná- Campo Mourão.