Mais 217 animais serão castrados em Campo Mourão

Donos de cães e gatos moradores de Campo Mourão com renda familiar de até dois salários mínimos poderão se inscrever para solicitar a castração dos seus animais pelo Programa de Esterilização de Cães e Gatos. A ação é promovida pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) em parceria com o município.

As inscrições serão realizadas no próximo sábado, dia 23 de julho, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), ao lado da Ciretran. O atendimento começa às 8 horas até encerrar as inscrições. A castração está marcada para o dia 28 de julho (apenas um animal por família).

Segundo a SEMA, nesta etapa serão castrados 217 animais, que além da cirurgia recebem gratuitamente microchip de identificação e os medicamentos necessários para o pós-operatório. Para fazer a inscrição é necessário apresentar RG e CPF, comprovante de endereço atual e comprovante de renda ou cartão do programa social do governo federal.

Para a inscrição não deve ser levado o animal. São critérios para a castração animais de 6 meses a 7 anos (macho ou fêmea) de todos os portes. O objetivo é prevenir zoonoses e evitar possíveis problemas causados pela cria indesejada de animais, como o abandono nas ruas.

Mais informações: (44) 99937-7075