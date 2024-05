Maio Laranja alerta sobre abuso e exploração de crianças e adolescentes

Orientar e conscientizar sobre a necessidade de combater o abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes é a proposta da campanha “Maio Laranja”, aberta oficialmente nesta terça-feira (14), em Campo Mourão. O intuito é mobilizar e convocar a sociedade para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais do público infantil.

O trabalho em Campo Mourão é realizado pela rede de assistência. No âmbito do município tem a frente o CREAS, um serviço especializado da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEASO). De julho de 2023 a abril de 2024, a recém-criada Central de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, atendeu 38 crianças e adolescentes por meio da escuta especializada prevista em lei.

No evento de abertura foi fixada a faixa alusiva a campanha na sede da SEASO, com as flores e iluminação na cor laranja que representa a campanha. Nesta quarta-feira (15) serão fixadas faixas também em frente ao CREAS e no Conselho Tutelar. Durante o mês estão programadas palestras sobre o tema nas instituições e a apresentação da peça teatral “O Segredo”, através do Circo Teatro Sem Lona, nas escolas municipais Nicon Kopko (dia 16) e Eroni Maciel Ribas (dia 17).

Durante o cerimonial foi enfatizado sobre os avanços do município na área, com ações conjuntas da SEASO, Ministério Público e Conselho Tutelar, bem como parceria das secretarias de Saúde e Educação. Em 2023, junto com o Comitê e SEASO, foi implantado o serviço de escuta especializada, que possui atualmente oito profissionais da rede de proteção.

“Faça Bonito: Proteja Nossas Crianças e Adolescentes” é o slogam da campanha, simbolizada pela flor Gerbera de cor laranja, daí o nome “Maio Laranja”. O dia 18 de maio foi instituído por meio de lei federal em função da morte da menina Aracelli, em Vitória (ES), que aos oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada.