Lojas de cosméticos são orientadas sobre prevenção ao covid-19

Uma equipe formada por um fiscal, enfermeira e assistente técnica da Vigilância Sanitária fizeram uma fiscalização com orientação em algumas lojas em Campo Mourão.

Foram orientadas por exemplo três lojas do ramo de cosméticos quanto a disposição de mostruário de maquiagem aos clientes. De acordo com os fiscais, isso não é permitido em tempos de pandemia, muito embora não explícito no decreto, mas de forma geral entende-se que um batom não pode estar à disposição para que várias pessoas o usem como mostruário, além de outros produtos abertos onde pessoas compartilham embalagem e pinceis de maquiagem.

Isso foi orientado e notificado para a imediata retirada do ambiente de vendas e atendimentos das lojas. Em outras duas lojas, que tiveram funcionários positivado para covid-19, estão sendo acompanhados e orientados os gerentes quanto a importância de monitoramento de seus funcionários, criando inclusive um histórico diário, com aferição de temperatura de todos da empresa e identificação de sintomas.

O objetivo é acompanhar e caso o funcionário apresente algum sintomas que o mesmo vá ao médico buscar orientação, somente com a indicação de um profissional é que se deve fazer o exame para que este seja mais assertivo.

Outra orientação é que em caso de sintomas a pessoa deve fazer o exame e ficar afastada do trabalho até receber o resultado. “Não se recomenda ir fazer o exame sem a orientação médica, pois se colhido exame no primeiro dia de sintoma pode ocorrer um resultado negativo, ao passo que no terceiro ou quarto dia é que aparecerá positivo. Por isso a importância da orientação médica”, orienta a secretaria de Saúde.

Esse monitoramento dos funcionários é de responsabilidade das empresas que na sua maioria vem buscando informações e estão tomando medidas preventivas.

TOQUE DE RECOLHER

Bares e lanchonetes ainda não estão respeitando o toque de recolher. Nesta terça-feira mais uma empresa foi notificada com intimação por escrito. Em vários locais as pessoas insistem em permanecer até o limite das 23 horas, e essa tolerância não deverá mais ser permitida uma vez que há casos de estabelecimento permanecerem abertos após às 23h30. Isso já gerou multa para alguns estabelecimentos.

Essa intensificação com fiscais da prefeitura e Polícia Militar acontecerão todos os dias, segundo a escala da Vigilância Sanitária e PM.