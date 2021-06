Livro dos 70 anos do Clube 10 de Outubro será lançado hoje

Uma live na página do Clube 10 no Facebook marca hoje, dia 22, às 18h30, o lançamento do livro “Uma história de gerações: 70 anos do Clube Social e Recreativo 10 de Outubro”, escrito pelo historiador Jair Elias dos Santos Júnior. O livro poderá ser adquirido pelos associados e comunidade em geral, após o lançamento, na secretaria do Clube.

Fundado em 20 de abril de 1951, o Clube 10 de Outubro foi criado com o intuito de reunir a comunidade local, que até então não tinha um local para a realização de confraternizações. “Ao longo de sua história, o Clube se tornou no ponto de convergência da sociedade mourãoense. Grandes nomes da música brasileira se apresentaram em Campo Mourão, como Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Rayol, Toquinho e outros”, detalhou o autor do livro.

“Foi uma caminhada de quase dois anos, com boas descobertas e acompanhada por um sentimento de responsabilidade extrema. As informações históricas obtidas nessa peregrinação pela história nos mostraram o Clube 10 com um olhar diferenciado. Não é só um clube social. É um agente de evolução social inserido em um território em constante transformação”, contou Jair Elias.

O livro tem 224 páginas e registra desde a fundação do Clube – o mais antigo em funcionamento na região noroeste do Paraná – até a atualidade. “Fizemos um intenso trabalho de pesquisas. Além da leitura de atas e documentos do arquivo do Clube, todos os jornais de 1968 até 1995 foram lidos”, explicou o autor.

Editado pela Nova História Assessoria e Gestão Cultural, com apoio da diretoria da agremiação, a obra é dividida em vários capítulos que retratam a evolução e as grandes festividades organizadas pela agremiação, entre elas, o carnaval, festa texana e o baile de debutantes.

Valores – os exemplares serão comercializados no valor de R$ 10 para sócios proprietários, R$ 20 para sócios usuários e não associados ao custo de R$ 40.