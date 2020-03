Live pelo facebook da Acicam elucidará dúvidas trabalhistas

Nesta quinta-feira (26/3), às 16 horas, pelo facebook da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), será realizada live para elucidar aos empresários dúvidas sobre recentes medidas na área trabalhistas adotadas pelo governo federal, em razão da pandemia da Covid-19 (Coronavírus).

A live será com o advogado mourãoense César Dallabrida Júnior, do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam). Serão enumeradas e explicadas as principais medidas relacionadas à área trabalhista adotadas pelo governo na tentativa de amenizar os reflexos decorrentes da pandemia na economia nacional.

Ainda existem muitos questionamentos por parte do empresariado em relação a essas medidas e a live pelo facebook da Acicam (www.facebook.com/acicamcm), na tarde desta quinta-feira, tem justamente o objetivo de propiciar meios à classe patronal de esclarecer eventuais dúvidas.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

As ações da Acicam com o objetivo de contribuir com os empresários neste momento de incertezas também inclui a realização de live pelo facebook, nesta sexta-feira (27/3), a partir das 9 horas, sobre Organização Financeira. Será com o consultor financeiro e instrutor empresarial Anderson Bacichetti, que atua nas áreas de planejamento estratégico, gestão financeira, contabilidade gerencial e análise de custos.