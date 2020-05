“Live do Bem” arrecada doações para 11 entidades que cuidam de idosos

Assistindo, compartilhando e fazendo doações, mesmo sem sair de casa as pessoas poderão contribuir com uma campanha na internet para arrecadar recursos a serem destinados a 11 entidades que cuidam de idosos. A “Live do Bem” com show da dupla curitibana Pedro Neto e Adriano será realizada hoje a partir das 19 horas, sendo transmitida pela internet (You Tube). Os acessos deverão ser no canal da dupla Pedro Neto e Adriano: Youtube.com/pedronetoeadriano.

O projeto tem como objetivo arrecadar recursos, que poderão ser doados em qualquer quantia, bem como alimentos, produtos de higiene e limpeza. As doações já podem ser feitas mediante depósitos ou transferências bancárias (Banco do Brasil – Agência 0406-5 – Conta corrente 70330-3 – Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam de Campo Mourão – CNPJ 77645661/0001-07.

Além de produtos alimentícios e de limpeza, também poderão ser doados ítens de cuidados no enfrentamento a pandemia Covid 19, como álcool em gel, luvas, máscaras, além de toalhas de banho, cobertas, dentre outros. As doações de alimentos e materiais devem ser feitas nas próprias entidades.

O deputado estadual Douglas Fabrício, idealizador e apoiador do projeto pede para que todos participem garantindo o sucesso das arrecadações e consequentemente atendendo as entidades que cuidam de idosos, prejudicadas pela crise de saúde. “Teremos um show de qualidade, bastante agradável, sendo ainda uma oportunidade de ajudar aqueles que tanto precisam”, frisa Douglas Fabrício.

Serão beneficiadas pelas doações:

Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan (Campo Mourão);

Vila Vicentina (Peabiru);

Lar do Idoso Santa Rita de Cássia (Barbosa Ferraz);

Asilo São Vicente de Paulo (Fênix);

Lar dos Velhinhos (Iretama);

Lar dos Idosos Padre José Montenegro (Campina da Lagoa);

Lar dos Velhinhos (Ubiratã);

Centro de Convivência do Idoso (Santa Fé);

Vila Vicentina Frederico Ozanan (Alto Paraná);

Lar dos Velhinhos São João Batista (Moreira Sales);

Casa Padre Eduardo (Terra Rica).