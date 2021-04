Lideranças evangélicas apresentam ao governador novo formato da Marcha Para Jesus

O evento ocorrerá no dia 15 de maio, entre 14h e 16h, e tem como lema “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor”, uma mensagem de apoio aos paranaenses que perderam familiares para o novo coronavírus. O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep).

Durante a Marcha, uma rádio transmitirá mensagens e orações dos organizadores ao público que sintonizar na FM. Também haverá arrecadação de cestas básicas para doar aos paranaenses mais necessitados. A ideia das lideranças evangélicas é replicar a carreata em outros municípios do Interior.

O governador disse que as forças de segurança darão apoio logístico para o evento. Ele destacou que o ato simbólico é uma reflexão sobre a esperança neste momento de dificuldade. “É muito bom ver que as igrejas evangélicas estão inovando e se adequando a esse novo momento. A carreata será um ato simbólico importante para muitas pessoas”, disse Ratinho Junior.

Ele também elogiou o apoio das lideranças evangélicas para as famílias vulneráveis ao longo da pandemia, principalmente na divulgação do programa Cartão Comida Boa, em 2020. As igrejas de todas as denominações apoiaram a divulgação do apoio emergencial do Governo do Estado.

“O Cartão Comida Boa ajudou a alimentar os paranaenses mais humildes no ano passado, aqueles invisíveis. Com esse apoio na divulgação chegamos nas famílias que mais precisavam. Pulverizamos o projeto de forma série e correta”, disse o governador.

Ratinho Junior ainda agradeceu a compreensão das lideranças com as medidas restritivas adotadas nos momentos de pico de contágio.

MARCHA

Segundo o bispo Cirino Ferro, presidente do Comep, a Marcha Para Jesus está no calendário oficial do Estado e do município no dia 15 de maio. O evento não foi realizado em 2020.

“Neste ano teremos uma carreata e uma frequência FM vai transmitir as nossas mensagens para as pessoas. Também arrecadaremos cestas básicas. Pensamos em fazer uma ação social e espiritual”, afirmou. “O governador tem empatia com o movimento. Ele é a principal liderança do Estado, por isso buscamos ele para fazer esse lançamento oficial”.

PRESENÇAS

Participaram do encontro mais de 70% das entidades evangélicas do Estado e cerca de 41 pastores, a maioria em formato virtual. No Palácio Iguaçu estiveram presentes o chefe de Gabinete do governador, Daniel Villas Bôas; o presidente do Núcleo de Pastores de Curitiba e RMC, Marciano Ortêncio; o secretário de Defesa Social da prefeitura de Curitiba, Péricles de Matos; o deputado estadual Gilson de Souza; e representantes da Assembleia de Deus, Igreja Evangelho Quadrangular, Igreja Luterana, Igreja Presbiteriana, Igreja Sara Nossa Terra e Igreja Apostólica Ágape.