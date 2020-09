Licitações exclusivas para micro e pequenas empresas de C. Mourão

No início de outubro, a prefeitura de Campo Mourão realiza cinco pregões presenciais abertos à participação exclusivamente de micro e pequenas empresas locais. Os avisos das licitações foram publicados na edição nº 2580 do Órgão Oficial Eletrônico do Município. Semanalmente, o Observatório Social do Brasil (OSB)/Campo Mourão divulga as novas licitações marcadas pelo governo municipal.

Estas são as cinco licitações exclusivas para micro e pequenas empresas de Campo Mourão: dia 6 de outubro – aquisição de mobiliários e equipamentos para as secretarias municipais (10 horas); dia 7 – contratação de empresa para prestação de serviço de desinsetização e desratização das secretarias municipais (9 horas) e contratação de empresa para reposição de vidro com fornecimento e instalação para atender as necessidades das secretarias municipais (10 horas); dia 8 – contratação de empresa para reposição de vidro com fornecimento e instalação para atender as necessidades das secretarias municipais (9 horas) e contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de calhas das secretarias municipais (11 horas).

As empresas interessadas podem obter maiores informações e os editais no Departamento de Suprimentos da prefeitura, no horário das 8 às 11h30min e das 13h30min às 16h30min. Informações também podem ser obtidas através do telefone (44) 35181180, pelo fax (44)3518-1182 ou no sítio eletrônico https://campomourao.atende.net .

REMARCADA

No dia 6 de outubro, às 9 horas, será realizado pregão presencial para a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de saúde.