Licitação do transporte público é suspensa em CM

A concorrência pública para contratação da empresa que ficará responsável pela exploração do transporte coletivo urbano de Campo Mourão foi suspensa por um prazo de 72 horas, logo após ser aberta, na manhã desta segunda-feira (15).

“Três empresas apresentaram pedidos de impugnações e não foi possível fazer o julgamento até o horário da sessão de hoje”, explicou o chefe do Departamento de Suprimentos, Sérgio Portela.

Segundo ele, a Comissão de Licitações recebeu os envelopes e agora tem três dias úteis para concluir o julgamento. “Tem itens que depende de outros técnicos e da comissão que elaborou a planilha de preços”, justificou Portela.

Conforme o edital, o valor máximo estimado para a licitação é de R$ 224,5 milhões para um período de 20 anos. O valor da tarifa prevista é de R$ 3,91 e será utilizado como limite máximo e critério para classificação das propostas.

No processo licitatório está contemplado todo o atendimento do serviço de transporte no município, como itinerário, frota de veículos, integração das linhas para embarque e desembarque, previsão de isenções de tarifas, fiscalização, entre outros pontos.

“É um processo bastante complexo, que exigiu aprovação de lei na Câmara, estudos técnicos da Secretaria de Planejamento, análise do Conselho Municipal de Transportes e durante o trâmite teve vários recursos de empresas, por isso a demora e adiamentos para que tudo seja feito dentro da transparência e legalidade”, explica.

A integra do edital e seus anexos, bem como todos os atos praticados no procedimento, estão disponíveis na página eletrônica do município (campomourao.atende.net), no link: Licitações ou link: Portal da Transparência. As sessões de licitações são públicas e podem ser acompanhadas ao vivo pela internet na mesma página, no link: “Transmissão de licitações ao vivo”.