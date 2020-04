Lençóis são doados a Santa Casa pela empresa Davery Confecções

Na tarde desta quinta-feira (16/4), diretores da empresa Davery Confecção de Uniformes Industriais, de Campo Mourão, estiveram na Associação Comercial e Industrial (Acicam) para fazer a entrega de 330 lençóis personalizados doados para o Hospital Santa Casa local.

A empresa, localizada nas proximidades do aeroporto municipal, atendeu o apelo da campanha “Solidariedade pela Vida”, desenvolvida por entidades empresariais locais e regionais para viabilizar equipamentos hospitalares, insumos e outros materiais destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19. A doação da Davery foi recebida pelo presidente da Acicam, Alcir Rodrigues da Silva, juntamente com o presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), Rafael Menechini Neto.

CAMPANHA

A campanha “Solidariedade pela Vida” é liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Sindicato Rural e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

Com a finalidade de facilitar as doações para a campanha foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8).

As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88) são exclusivas para a campanha.