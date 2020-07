Lar dos Velhinhos: Cmeg/C. Mourão entrega doação

No último sábado (25/7), a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) fez a entrega de doação ao Lar dos Velhinhos “Frederico Ozanam”. Diretoras da entidade empresarial feminina fizeram o repasse de 300 pares de luvas, 200 aventais e de um litro de mel a instituição.

A Cmeg, presidida por Ester de Abreu Piacentini, está ligada ao Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio). A entrega da doação seguiu todas as recomendações e cuidados indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) neste período de pandemia de Covid-19.