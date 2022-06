Lar dos Idosos prepara retorno da Festa da Solidariedade

O Lar de Idosos São Joaquim e Sant”Ana de Campo Mourão vai retomar a Festa da Solidariedade ou “Churrascada Beneficente”, que deixou de ser realizada por dois anos por conta da pandemia da covid19.

A festa está marcada para o dia 31 de julho, no Lar dos Idosos. Os convites já estão sendo vendidos a R$ 150,00, na própria entidade, secretarias paroquiais e na Fiorella.

A promoção visa angariar recursos para a instituição, que no momento cuida de 54 idosos. No dia da festa haverá sorteio de quatro prêmios no valor de R$ 500,00. O churrasco terá acompanhamento de arroz, maionese, salada, mandioca e salgadinhos. Quem for almoçar no local deve levar pratos e talheres. O churrasco será servido também no sistema drive thru. Mais informações pelo telefone WhatsApp: (44) 9 9982 7837.