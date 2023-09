Lançamento oficial do projeto cultural “Campo Mourão – Cidade Natal/2023”

Foi marcado para o próximo dia 26 (terça-feira) o lançamento oficial do projeto Atividades Culturais “Campo Mourão – Cidade Natal/2023”. O evento será realizado a partir das 8 horas, no auditório do Paço Municipal “10 de Outubro”, com a presença de autoridades, representantes das empresas patrocinadoras, lideranças da comunidade, integrantes da Associação Sou Arte (que é a executora do projeto), dirigentes empresariais e profissionais da imprensa.

Será a sexta edição do projeto que é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura, por intermédio do Ministério da Cultura-Governo Federal/ União e Reconstrução. Até o início deste mês já estavam confirmados os patrocínios de sete empresas e instituições: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Tonello e Machado da Luz (Supermercados Paraná), Agência Fomento Paraná, Unimed Regional, Condor Hipermercado e o Integrado Colégio e Faculdade. Também está confirmada, uma vez mais, as parcerias com a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial (Acicam). Gestões estão sendo mantidas com várias outras empresas e instituições para a captação de patrocínio.

A meta é realizar o maior e melhor Natal de todos os tempos em Campo Mourão, com a introdução de muitas novidades. Eventos que tradicionalmente fazem parte da programação serão mantidos, mas incrementado por inovações. Uma vez mais acontecerão as apresentações de espetáculo de teatro, circo e dança pela trupe da Associação Sou Arte no centro da cidade e em dois bairros – jardins Lar Paraná (Asa Oeste) e Tropical (Asa Leste), com a chegada do Papai Noel. Também está confirmada a realização do tradicional Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira, a carreata natalina pela cidade e a Mostra Cultural durante cinco dias na praça São José.

LANÇAMENTO

No evento de lançamento serão anunciados os patrocinadores, apresentadas as principais novidades introduzidas na edição/2023 e divulgada a programação oficial. O projeto foi realizado pela primeira vez em 2017 e transformou o Natal da cidade em referência no interior do Estado.

A Associação Sou Arte é a executora do projeto desde a primeira edição. Até o surgimento do projeto, a programação natalina em Campo Mourão era motivo de muitas críticas por parte da população em geral e também dos empresários. Poucas eram as atividades desenvolvidas, a ambientação de espaços públicos era reduzida e as atrações se resumiam a chegada do Papai Noel.

Logo após tomar posse para o seu terceiro mandato, o prefeito Tauillo Tezelli manifestou sua intenção de promover a valorização do Natal em Campo Mourão e desafiou a Associação Sou Arte a tornar realidade a proposta. O caminho encontrado foi o Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, com a busca de patrocínio de empresas por meio de dedução nos tributos recolhidos.

Com o intuito de conhecer o projeto, a cidade foi visitada nos últimos anos por autoridades e lideranças de vários municípios que também buscam a valorização das comemorações natalinas.