Justiça Federal formaliza construção de sede própria em CM

Os poderes Legislativo e Executivo de Campo Mourão fizeram a entrega formal à Justiça Federal do Paraná cópia da lei municipal que prorroga o prazo para que o órgão judiciário construa a sede própria no município. O evento solene, com a presença de representantes da Justiça Federal e do Judiciário local, prefeito, vereadores e secretários, foi realizado nesta terça-feira (8), em Campo Mourão.

Durante a cerimônia, a juíza federal diretora do foro da seção Judiciária do Paraná, Luciana da Veiga Oliveira, reforçou que o órgão já tem recursos disponibilizados no orçamento para a obra. “O Conselho da Justiça Federal já aprovou a construção da sede em Campo Mourão no plano de obras, para início em 2024”, assegurou.

A construção será em imóvel de 3.510 metros quadrados doado pelo município em 2004, no Jardim Albuquerque. A previsão de investimento está estimada em R$ 27,5 milhões. A solicitação da Justiça Federal para uma nova prorrogação do prazo foi aprovada pelos vereadores.

Atualmente a Justiça Federal funciona em prédio alugado na antiga agência da Caixa, no centro da cidade. “Com a sede própria teremos condições de atender melhor o cidadão com os serviços da Justiça Federal”, acrescentou a juíza.