Justiça atende pedido do MPPR e determina afastamento de diretores do Lar dos Velhinhos de C. Mourão

Atendendo pedido formulado pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão, no Centro-Ocidental do estado, a 1ª Vara Cível da comarca determinou o afastamento da presidente e do gerente de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos localizada no bairro Jardim Tomazi. O pedido foi feito em ação ajuizada a partir de inquérito civil que investiga diversas irregularidades na instituição, que abriga mais de 40 idosos e na qual 11 internos faleceram após contraírem Covid-19.

De acordo com a ação, as investigações constataram “a existência de atos que violam frontalmente o direito à saúde física e mental, à cultura, ao lazer, ao respeito e à dignidade dos idosos abrigados na instituição”. Entre as diversas irregularidades, estão a inviabilização de acesso dos idosos aos valores por eles recebidos (como aposentadorias e benefícios assistenciais), tratamento desrespeitoso a internos e funcionários, falta de água quente para os banhos, existência de alimentos com prazo de validade vencido e em mau estado de conservação, além de diversos outros fatos que caracterizavam desídia (falta de atenção ou zelo), omissão e descaso no atendimento aos idosos, praticados pelos réus.

A decisão judicial determinou liminarmente o afastamento da presidente e do gerente em 24 horas, ficando ambos proibidos de ingressar na instituição e manter contato com funcionários e idosos.

Além do pedido liminar, o MPPR requer ainda, na análise do mérito da ação, entre outros pontos: o afastamento definitivo dos dois diretores, a decretação da nulidade de doações de parte de seus vencimentos feitas por internos à instituição, a adequação das instalações elétricas e hidráulicas do local.

Assessoria de Comunicação do MPPR