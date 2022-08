Juranda realiza 1ª Caminhada Internacional na Natureza neste domingo

O município de Juranda recebe neste domingo, 28, pela primeira vez, a Caminhada Internacional na Natureza, com o circuito “Sanga Funda”. Interessados e participar podem se inscrever até mesmo no local do evento, na comunidade Sanga Funda.

As inscrições também podem ser feitas na prefeitura do município, pelo telefone (44) 3569-1185; IDR 3569-1457 e no IDR-Regional, em Campo Mourão, por meio do telefone (44) 3518-4300. Outro meio é pelo link: https://tinyurl.com/mvf7p78z.

A inscrição é gratuita, porém, quem optar por tomar o café da manhã, paga R$ 15,00 e o almoço custa R$ 30,00. O café começa a ser servido às 06h30 e a largada será às 8 horas, com percurso de 12 km. Haverá durante a caminhada, quatro pontos de apoio, com água, frutas e atendimento de saúde.

O evento é realizado em parceria entre o Instituto do Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e prefeitura do município. Na região da Comcam, as caminhadas chegam a reunir de 700 a 1000 pessoas a cada edição, em percursos que variam sempre de 12 a 14 quilômetros.