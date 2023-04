“Juranda Além do Milagre”: Rota da Fé terá edição especial no dia 22 de abril

A próxima Rota da Fé, programada para 22 de abril, será uma edição especial, em celebração ao dia dos Santos Pastorinhos de Fátima, na cidade de Juranda. A programação prevê a saída da Catedral São José, em Campo Mourão, às 14h, com o retorno por volta das 23h30.

A concentração na Catedral será às 13h30. Com poucas vagas, as inscrições estão abertas nas secretarias do Centro Catequético, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Nossa Senhora Caravaggio (Lar Paraná) e Paróquia Sagrada Família (Cohapar).

Com o tema “Juranda Além do Milagre”, consta na programação do evento religioso Trilha Ecológica, Terça, Santa Missa, Homenagem do menino Lucas e Família, Procissão Luminosa, Visita à Exposição Documental do Milagre e Marco Zero, Apresentação do Projeto Turismo Religioso e Rural, e Show com a Banda Rosa de Saron.