Junta do Serviço Militar vai mudar de endereço

A partir da próxima semana a Junta do Serviço Militar de Campo Mourão (JSM) vai atender em novo local. O serviço será transferido da sede do Tiro de Guerra para o prédio da Secretaria Municipal de Ação Social. A JSM é para atendimento dos jovens em idade de alistamento militar, entre outros serviços correlatos.

“Optamos pela mudança para maior segurança das meninas que trabalham no atendimento, pois na sede do TG a sala delas ficava em um setor isolado, sem acesso às demais dependências. Além disso, na Ação Social elas terão mais espaço para desempenhar o trabalho”, explicou a procuradora geral do município, Alessandra Chiroli.

Nesta semana não haverá atendimento na Junta em razão da mudança do mobiliário e instalações no novo local. Em razão da pandemia de Coronavírus, o prazo de alistamento militar de 2020 foi prorrogado para até 30 de setembro. O alistamento é obrigatório para jovens do sexo masculino no ano em que completam 18 anos.