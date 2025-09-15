Jornada Empreendedora nesta terça-feira

Nova etapa da jornada empreendedora “Gestão Empresarial para Pequenas Empresas – Enfrentando as Dores do Jovem Empreendedor”, promovida pela Acicam Jovem, será realizada nesta terça-feira (16/9), das 19 às 22 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão. Será a segunda e última etapa do evento de capacitação e networking iniciado no começo do mês.

O encontro é coordenado por profissional da Atual Consultoria e a programação será concentrada na discussão de soluções práticas para as demandas elencadas. Estruturação de processos, delegação eficiente, gestão financeira simplificada, marketing com baixo orçamento e ferramentas digitais acessíveis são as abordagens programadas.

As atividades do primeiro encontro foram focadas na questão de diagnóstico da situação, com abordagens sobre: sobrecarga operacional, gestão financeira deficiente, processos informais, captação e retenção de clientes, desafios na gestão de pessoas.

O evento vai acontecer no Auditório Marta Kaiser e é aberto aos membros da Acicam Jovem e a outros interessados, com a programação incluindo coffee break. As inscrições podem ser feitas através do e-mail: [email protected]. Informações pelo telefone (44) 3518 8000.

A Acicam Jovem é um “braço” da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão.