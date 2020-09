IPC servirá Costelão drive thru: combo terá 1,2 kg de carne

Em comemoração aos nove anos de atividades em Campo Mourão, a IPC – Igreja Palavras que Curam – vai promover a XV edição do seu tradicional Costelão, no próximo domingo (20). Por conta da pandemia do coronavírus, o almoço será servido no sistema drive thru.

Cada combo leva 1,2 kg de costela minga, acompanhado de 500g de maionese, além de prato personalizado do evento. O valor do convite é de R$ 60,00.

A entrega será feita a partir das 11h, no local onde está sendo construído o novo templo da IPC, na avenida João Batista Salvadori, número 2.948, entre os conjuntos Milton de Paula Walter e Fortunato Perdoncini, região do jardim Cidade Nova.

Segundo o pastor Antonio Ibanez Junior, mais conhecido por pastor Toninho, foram colocados 600 convites à venda e a renda será usada para a construção do novo templo.

“A carne será pesada e servida em embalagem térmica. O convite também garante o prato personalizado, como sempre fazemos. Em anos anteriores, o costelão era servido em família, todos juntos, mas neste ano, por conta da pandemia faremos no sistema drive thru, para não passar em branco a data”, diz pastor Toninho. A IPC completou nove anos de fundação em Campo Mourão, no dia 21 de agosto.