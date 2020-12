Investimentos da Sanepar Campo Mourão será de R$ 80 milhões até 2025

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) prevê, no seu plano plurianual de investimentos, recursos de R$ 80 milhões para os sistemas de água e esgoto de Campo Mourão até 2025. Deste valor R$ 50 milhões já estão garantidos com obras já licitadas ou em processo de licitação para início 2021.

As obras previstas compreendem expansão das redes coletoras de esgoto, ampliação e modernização das estações de tratamento de esgoto Rio do Campo e Rio KM 119, melhorias em elevatórias de esgoto; e melhorias no sistema de abastecimento de água, com a ampliação da captação no Rio do Campo, ampliação da estação de tratamento de água, reservatórios e anéis de distribuição de água.

De acordo com a gerente Regional da Sanepar em Campo Mourão, Araceli Eliane Pendiuk Stela, a Sanepar tem vários investimentos já programados para que possamos melhorar cada vez mais os sistemas de produção e abastecimento de água tratada e também o de coleta e tratamento do esgoto em Campo Mourão. “O município vem crescendo, com vários novos loteamentos e empreendimentos, e a Sanepar, por meio do seu plano plurianual de investimentos, programa as obras e investimentos necessários para acompanhar esta demanda”, diz.

Araceli destaca ainda que Campo Mourão tem um dos melhores índices de atendimento com rede coletora de esgoto do Estado do Paraná, que hoje é de 90%, devendo atingir o índice de 95% no ano de 2022, com as obras de ampliação já programadas. “Mesmo com todas as dificuldades encontradas no ano de 2020, com a pandemia e a crise hídrica, a Sanepar vem trabalhando 24 horas diárias para atender a população, sempre em parceria com o Município e Governo Federal”, completa.

O prefeito Tauillo Tezelli também fala sobre a importância destes investimentos e a parceria com a Sanepar e Governo Estadual. “São obras que certamente beneficiarão muito nossa cidade. Temos um ótimo relacionamento com o Governo do Estado do Paraná, com a Sanepar, é uma parceria fundamental e de muita importância para a nossa cidade, por todas as melhorias que já aconteceram e por todos os benefícios que receberemos no futuro. O que é muito importante para a cidade, sem sobra de dúvidas”, destaca o prefeito Tauillo Tezelli.