Internautas escolhem Ginásio JK para instalar parque para cães

Dos 372 internautas que votaram pela plataforma Colab, 153 (41%) escolheram que o parque para cães que o município de Campo Mourão vai instalar deve ficar ao lado do Ginásio de Esportes JK. No aplicativo foram colocadas como opções de voto ainda a praça central (121 votos) e o Parque das Torres (98). O nome escolhido pelos internautas foi “Pet Park”, com 221 votos. As outras opções eram Campo Dog (45), DiverCão (84), Point Pet (22).

O parque será instalado uma parceria entre a administração municipal e a Associação Protetora de Animais (PAIS). “Tem sido muito interessante a participação pelo Colab, que é uma plataforma de gestão colaborativa para aproximar o cidadão da prefeitura, de uma forma mais interativa na gestão da cidade”, enfatizou o coordenador geral, Carlos Alberto Facco.

Ele ressalta que além da consulta pública, a plataforma tem outras funcionalidades, como campanhas e serviços disponíveis no portal do município. “O cidadão também pode usar para reportar problemas no bairro que serão repassados para que a equipe de zeladoria se organize para atender”, explica. Disponibilizado em aplicativo para smartphones e website, o Colab está dentro da proposta de governança “Cidade Inteligente”.