Inspirada em Campo Mourão, CDL de Sinop/MT lança Casa de Fraldas

A cidade de Sinop, localizada na região Norte do Mato Grosso (a cerca de 1.700 quilômetros de Campo Mourão), está preste a ganhar o projeto de responsabilidade social Casa de Fraldas. À frente da iniciativa está a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que lançou o projeto neste mês e já está com as instalações praticamente preparadas para o início da produção.

Em julho do ano passado, dirigentes da entidade empresarial de Sinop estiveram em Campo Mourão para conhecer “in loco” a Casa das Fraldas São José/Fundação Marta Kaiser. Gilmar Otone Caldeira e Vanusa Ires da Silva, diretor e executiva da CDL, respectivamente, foram recepcionados pelo presidente da Fundação Marta Kaiser, Roberto Leitner, juntamente com a secretária da entidade, Salete Doneda. Também o mourãoense Nelson Pessa (filho do falecido pioneiro de Campo Mourão, João Pessa), que tem negócios em Sinop, participou da visita.

Em uma sala disponibilizada pela CDL/Sinop foram alojadas as máquinas: uma de confecção do produto e outra de corte. Para confeccionar as fraldas, a entidade vai buscar a colaboração de voluntários, a exemplo do que acontece em Campo Mourão, onde o projeto surgiu há 14 anos. As máquinas foram uma doação do Sicoob Norte MT e serão produzidas fraldas geriátricas.

“Queremos atender a um número expressivo de pessoas idosas. Sabemos que tem muita gente precisando. São aqueles que estão acamados, desassistidos e a família já tem um gasto grande com medicamentos e ainda a compra das fraldas. A nossa doação visa diminuir os custos com essa ajuda”, explica a gerente da entidade, Vanusa Ires.

SINOP

Fundada em 1974 e elevada a condição de Município em 1979, Sinop é a principal cidade do Norte mato-grossense e a quarta maior do Estado. Conforme estimativa do IBGE de 2021 tem cerca de 150 mil habitantes. A cidade é resultado da política de ocupação da Amazônia Legal Brasileira, desenvolvida pelo Governo Federal na década de 1970.