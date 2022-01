Inscrições para o teste seletivo de estagiários terminam dia 5 de janeiro

Termina na próxima quarta-feira, dia 5 de janeiro, as inscrições, exclusivamente pela internet (www.cieepr.org.br), para o processo seletivo da prefeitura de Campo Mourão que vai contratar estagiários de nível médio e superior. No portal do CIEE, os candidatos devem acessar a aba “Estudantes”, “processo seletivo especial – estágio”, “prefeitura de Campo Mourão”.

O departamento de Recursos Humanos informa que somente serão aceitas inscrições de candidatos que possuam cadastro junto ao Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR). São 87 vagas mais Cadastro de Reserva, das quais 60 na área de Pedagogia. A seleção será por meio de Prova Objetiva on-line, que deve ser aplicada dia 11 de janeiro.

Os candidatos devem estar cursando nas áreas de Técnico em Magistério (Formação de Docentes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental); Técnico em Administração; Administração; Agronomia; Arquitetura; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Farmácia; Marketing; Pedagogia; Psicologia; Serviço Social; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Processos Gerenciais; Tecnologia em Secretariado e Turismo e Meio Ambiente.

Para concorrer o candidato deve ter idade mínima de 16 anos, comprovar a vacinação contra a Covid-19, não ter estagiado por pelo menos dois anos no município; ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país; estar cursando do 1º ao penúltimo semestre da graduação ou dos dois de nível médio (Magistério e Técnico em Administração). Para os acadêmicos do curso de Direito é necessário já ter concluído o 3º semestre do curso no ato da convocação.