Inscrições para o concurso de mascote da Seama vão até dia 7

Termina no próximo dia 7 de dezembro (terça-feira), o prazo para alunos da rede municipal do ensino fundamental se inscreverem no Concurso para a criação de um mascote para representar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Seama). A iniciativa visa promover a imaginação infantil e criar um personagem para auxiliar a secretaria nos trabalhos de educação ambiental.

As inscrições dos alunos do 1º ao 5º ano podem ser feitas na própria escola que a criança frequenta. O desenho pode conter qualquer elemento que represente o meio ambiente, como plantas, animais, entre outros. “Esse mascote posteriormente ganhará vida e vai auxiliar a secretaria nos trabalhos de educação ambiental”, reforça a secretária Shelly Fernandes Nogueira.

O aluno que tiver o desenho escolhido vai ganhar uma bicicleta e um voucher de R$400,00 reais em compras na Marujo Sport. Já a escola será contemplada com uma bicicleta. “O concurso não irá eleger, necessariamente, o melhor desenho, mas sim a melhor ideia”, esclarece a secretária.

Conforme o regulamento, o mascote escolhido poderá sofrer algumas edições, para ficar adequado à finalidade a que se destina. Uma comissão julgadora vai avaliar e divulgar o resultado no dia 20 de dezembro através das mídias sociais do município.