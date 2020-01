Iniciados serviços para pavimentação de ruas do Jardim Santa Cruz

Foram iniciados pela empresa vencedora da licitação os serviços de base nos trechos de ruas que receberão pavimentação asfáltica no Jardim Santa Cruz. O financiamento no valor de R$ 1,2 milhão foi liberado pelo governo do Estado no ano passado. Além da pavimentação, o contrato inclui galerias, meio-fio, sinalização horizontal e vertical, rampas de acessibilidade, calçamento e urbanização.

A pavimentação contempla as ruas Alcides Hauagge, Pedro Cavali, Antonio Teodoro de Oliveira, Pedro Introvini, Francisco Preisner e Horácio Amaral. “São as ruas que ficaram sem asfalto no bairro quando deixei a prefeitura há mais de 15 anos”, explicou o prefeito Tauillo Tezelli.

Segundo o prefeito era uma cobrança antiga dos moradores do bairro que será atendida graças a parceria com o governo do Estado e apoio dos deputados que trabalharam para viabilizar a liberação dos recursos. “O Jardim Santa Cruz também está ganhando um novo colégio estadual, graças a essa importante parceria”, completou o prefeito.