Iniciada troca da cobertura do Paço Municipal

Foi iniciada nesta semana pela empresa vencedora da licitação a troca do telhado do Paço Municipal 10 de Outubro. O serviço, contratado por R$ 197 mil, é necessário em razão de vários problemas com goteiras em dias de muita chuva, que alagam alguns setores do pavimento superior.

Engenheiros do município constataram que pequenos reparos não são suficientes para resolver o problema, já que o telhado está quebrado em vários locais. No fim do ano passado, um temporal derrubou a galhada de uma árvore sobre a cobertura, onde fica o gabinete do prefeito, o que agravou ainda mais a situação.

O Paço Municipal de Campo Mourão foi inaugurado em 29 de junho de 1964, na gestão do então prefeito Milton Luiz Pereira. Em 2004, também dia 29 de junho, o prédio foi tombado pelo patrimônio histórico municipal. No mesmo ano o imóvel passou pela única reforma até hoje. A última pintura foi feita em 2014, no aniversário do cinquentenário do prédio.