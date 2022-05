Iniciada operação “Inverno” para atender pessoas em situação de rua

A Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou na noite desta segunda-feira (16), mais uma operação “Inverno”, para acolher pessoas em situação de rua em razão da queda brusca de temperatura. A abordagem é feita por servidores da Assistência Social que oferecem o acolhimento na Casa de Passagem São Bento José Labre.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan, os abordados que recusarem o acolhimento receberão esteiras confeccionadas por voluntárias da Associação de Senhoras de Rotarianos, além de cobertas e lanche.

“Precisamos de doações de roupas, toalhas, cobertores e calçados. Em junho abriremos mais um abrigo provisório caso a Casa de Passagem não seja suficiente, por isso necessitamos mais uma vez da colaboração da sociedade”, pede a secretária. Quem tiver doações pode levar na Secretaria de Assistência Social ou no SESC.

Ela lembra que a busca ativa de pessoas que estão em situação de rua é intensificada nesta época do ano por conta do frio. “O município tem acompanhado a situação de todos, oferecido a assistência para quem aceita, mas infelizmente não podemos obrigar as pessoas a fazerem o que não querem”, acrescenta.