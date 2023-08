Iniciada construção do gavetário no Cemitério Municipal

Estão em andamento as obras de construção de um gavetário vertical com 372 espaços no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. O investimento é de R$ 1.038.358,66, com recursos de financiamento do governo federal (Finisa), aprovado pelo Poder Legislativo.

A construção do gavetário é uma alternativa para prolongar o uso do cemitério, que há vários anos enfrenta falta de espaço para novos túmulos. “Algumas pessoas já estão nos procurando querendo comprar, mas os espaços no gavetário serão disponibilizados por concessão e as regras para isso serão definidas quando estiver tudo pronto”, explica a administradora do cemitério, Janete Iori.

O Cemitério São Judas Tadeu conta com mais de 14 mil túmulos em uma área de 3,5 alqueires. Para amenizar a falta de espaço, desde 2012 uma lei municipal autoriza a desapropriação de túmulos abandonados e remoção de restos mortais, que são colocados no ossário.