Iniciada castração gratuita de 405 animais em parceria com governo do Estado

Foi iniciada na manhã desta terça-feira (03) e prossegue nesta quarta (04), na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Seama), a esterilização gratuita de 405 animais previamente cadastrados. Trata-se do programa CastraPet, realizado pelo Governo do Estado em parceria com o município.

O prefeito Tauillo Tezelli participou da cerimônia de abertura, que contou com as presenças do secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, a vice-prefeita Fátima Nunes, a secretária municipal da Seama, Schelly Nogueira, os vereadores Jadir Pepita, Elvira Lima, Escrivão Parma e Tucano Ribeiro, além de voluntários da Associação Protetora de Animais (PAIS).

É a segunda vez que Campo Mourão é contemplado com o programa, que prioriza animais de rua e de famílias de baixa renda, cadastradas no CadÚnico. No ano passado foram castrados 720 animais. O serviço é realizado por profissionais contratados pelo governo do Estado.

“Esse é um dos principais programas do governo na área de saúde animal e que reflete também na saúde humana e meio ambiente. Hoje a relação do ser humano com os animais de estimação é muito mais próxima e isso exige mais cuidados por parte do poder público. É importante também que a sociedade faça sua parte, especialmente no que se refere a posse responsável”, destacou o secretário estadual Márcio Nunes.

O prefeito Tauillo enfatizou a importância da parceria com o governo do Estado para viabilizar a esterilização dos animais. “Nunca tinha visto um programa com alcance tão grande numa área tão necessária como essa, pois a proliferação indiscriminada de animais se torna um problema de saúde pública. Agradecemos ao secretário Márcio por viabilizar essa parceria, que precisamos que seja ampliada”, disse o prefeito, ao lembrar do projeto de construção de um novo canil.

CASTRAÇÃO

A castração é realizada em uma unidade móvel instalada no pátio da Seama. No período da manhã são atendidos os gatos e à tarde os cachorros. A profissional responsável pelo programa, Girlene Jacob, orienta a população sobre alguns cuidados no pré e pós-operatório do animal. Além de estar limpo, também é necessário jejum.

Os animais que serão castrados pela manhã devem ser alimentados à meia noite do dia anterior ao procedimento. Os que serão castrados na parte da tarde, devem ser alimentados até às 5h30. O jejum de água é de quatro horas.

Os cuidados após o procedimento também são importantes. “O tutor deve cumprir a prescrição médica administrando os medicamentos para evitar inflamações e infecções”, orienta Girlene. Ela lembra que além de não ter custo com a castração, as famílias ainda ganham a medicação para o pós-operatório e recebem todas as orientações.