Influenciadora digital tem chip de celular clonado por golpistas: “Estou sem rumo, sem chão, transtornada”

Imagine um usuário de telefonia móvel que, do nada, percebe que seu celular parou de funcionar. A situação se agrava porque além de utilizar o aparelho para o seu trabalho do dia a dia, o equipamento armazena muitos dados sensíveis que agora podem estar nas mãos de criminosos.

Conhecido como “golpe do chip novo”, os criminosos conseguem clonar o número do celular e, com isso, tem acesso às contas das vítimas e de suas redes sociais. Foi o que aconteceu com a influenciadora digiral, Fabiana Vieira, moradora em Campo Mourão.

Ela morava em São José dos Campos (SP) e chegou há três meses em Campo Mourão. Estava super animada, pois no final do mês passado foi contratada pelo Tik Tok e fazia vídeos diários aos seus seguidores.

Tudo ia bem, até que na semana passada ela teve uma supresa desagradável ao perceber que não conseguia mais acesso a suas redes sociais pelo celular. “Clonaram meu chip, fiquei desesperada ao perceber que não conseguia mais acesso nenhum pelo celular. Mudaram minhas senhas de email e para entrar no instagram, pedia o meu número, mas eu não conseguia mais acessar nada. Modificaram todas as senhas”, disse ela.

Fabiana foi até uma loja da TIM, onde descobriu que a seu chip havia sido clonado. “Para minha surpresa, fui informada que a solicitação da troca de chip aconteceu durante a madrugada, horário em que eu estava em uma live no tik tok. Expliquei que não havia solicitado mudança nenhuma, e o pior: a TIM informou que para resolver o problema eu teria que procurar uma loja da operadora na cidade onde eu morava, em São José dos Campos, ou seja, 14 horas de viagem. Fiquei sem chão, transtornada, tenho chorado muito, pois o celular é meu instrumento de trabalho, tenho contrato com o Tik Tok”, desabafou Fabiana.

E o drama da influenciadora não parou por ai. O próximo passo dos golpistas foi solicitar dinheiro dos contatos de Fabiana pelo WhatsApp. “Por meio de alguns amigos que receberam essa solicitação, conseguimos descobrir que o golpe partiu de São Paulo, mas ainda assim não dá para saber se essa informação confere. Registrei um Boletim de Ocorrências na delegacia. Meu mundo desabou”, relata ela.

Os criminosos foram além. Criaram um site em nome da influenciadora com venda de conteúdo para maiores de 18 anos com cobrança mensal. “Por sorte não tenho fotos nuas, mas estão destruindo a minha imagem. É uma coisa que abala muito, porque não tem fim. Cada hora aparece alguma coisa nova”, lamenta a influenciadora.

Além da delegacia, Fabiana foi ao Procon. O órgão entrou em contato com a TIM e a operadora pediu cinco das úteis para resolver. “O celular é minha ferramenta de trabalho, não sei como um ser humano tem a coragem de fazer uma coisa dessas. Estou sem rumo, sem saber o que fazer, tenho chorado muito e até já fui parar no hospital.“