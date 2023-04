Inclusão digital sobre smartphone formou mais duas turmas maiores de 50 anos

Mais duas turmas, num total de 43 alunos acima de 50 anos, concluíram o curso de inclusão digital sobre uso do aparelho celular (smartphones) oferecido pelo município em parceria com o Governo do Estado, através da Celepar. Nesta quinta-feira (28), as duas turmas receberam os diplomas.

O curso foi realizado no Centro da Juventude Itachir Tagliari e no Serviço de Convivência Colibri, no Lar Paraná. “É muito interessante a gente saber utilizar essas novas ferramentas. Aprendi muita coisa, como gravação na nuvem e funções de aplicativos que não conhecia”, disse Maria das Dores, moradora do Jardim Alvorada.

O curso foi ministrado por Luiz Carlos de Lima, técnico de informática da Celepar. “Muito gratificante essa parceria para proporcionar esse aprendizado a esse pessoal que, na juventude, não teve esta tecnologia à disposição”, observa Lima. O prefeito Tauillo Tezelli participou da entrega dos certificados.