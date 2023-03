Incêndio em silo de fazenda mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio em um silo de grãos localizado na Fazenda Venda Branca (entre Peabiru e Araruna), mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão que trabalhou por cerca de 4h para combater as chamas.

O fogo começou por volta das 16h dessa terça-feira, 21. Funcionários da fazenda acionaram os bombeiros, que se dirigiram ao local para combater o incêndio.

Para eliminar totalmente as chamas, cinco bombeiros trabalharam até por volta das 20h e utilizaram cerca de oito mil litros de água. Apesar dos prejuízos, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio não foram divulgadas.