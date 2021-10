Incêndio destrói residência no Lar Paraná e família pede ajuda

Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta quinta-feira, na rua Bela Vista, em Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local as chamas já haviam destruído a casa e os móveis.

No local, morava um casal e duas crianças. Nem mesmo uma bicicleta e brinquedos das crianças foi possível salvar do fogo.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. O casal ficou desesperado com a perda do imóvel e de tudo o que possuía. A mulher disse que a família vai precisar de todo tipo de doações, como roupas, móveis e alimentos.