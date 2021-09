Incêndio a residência deixa morador idoso ferido

Um homem de 63 anos sofreu queimaduras pelo corpo após um incêndio ocorrido na casa em que ele mora, na rua Airton Albuquerque, no Jardim Três Marias, em Campo Mourão.

A ocorrência foi registrada por volta da 0h15 desta quarta-feira (8). A casa é de alvenaria, porém a parte do forro, que é de madeira, foi totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros foi acionado, evitou que o fogo atingisse dois cômodos da residência e também que as chamas chegassem a casas vizinhas.

O morador sofreu queimaduras nas costas e nos braços e foi retirado do imóvel por um vizinho, que invadiu a casa em chamas para salvá-lo.

“Foi um ato heróico dessa pessoa que entrou na casa para retirar o morador, porém, não é o que recomendamos pelo risco do fogo e principalmente da fumaça”, disse o capitão Anderson Feijó, comandante do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar também esteve no local para dar apoio. O morador relatou que antes do incêndio, ele entrou em luta corporal com uma pessoa que invadiu o imóvel, não deixando claro se o fogo teria sido provocado pelo suposto invasor.