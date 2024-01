Imagem do Cristo Redentor está sendo instalada em Farol

Quem passa pela rodovia BR-272 no acesso ao município de Farol está sendo surpreendido pela grande imagem de Jesus Cristo Redentor, que está sendo instalada no mirante do lago do Parque das Flores.

A imagem com oito metros posicionada em uma base com dois metros de altura abrilhantou ainda mais o local, sendo um novo atrativo para rotas de turismo religioso. A reestruturação do Parque das Flores, que também conta com paisagismo, calçamentos e passarela em concreto de 100 metros de extensão, está sendo executada pelo município de Farol, com investimentos de mais de R$ 1 milhão.

Trabalhos – As obras estão sendo executadas pela equipe de trabalho do próprio município. Também foram realizadas importantes obras no acesso secundário com instalações de galerias pluviais e bueiros.