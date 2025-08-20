III Agro Air Show foi sucesso de público e comercialização

A terceira edição do Agro Air Show, considerada uma das maiores feiras de aviação e tecnologias agrícolas do Brasil, foi considerada um sucesso no fim de semana.

Realizado pelo Aeroclube, o evento reuniu aproximadamente 25.000 participantes de todo estado, incluindo profissionais do setor agrário, representantes do sistema Seagri, produtores rurais, empresários do setor, pilotos e público em geral.

O presidente do Aeroclube de Campo Mourão Paulo Eduardo Riva Protzek disse que todas as expectativas foram superadas. “Graças a Deus, correu tudo bem, as expectativas foram todas superadas, grande número de público, grandes negociações. Só temos a agradecer”, afirmou Protzek, que também destacou o apoio na organização e realização do evento da prefeitura municipal e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e dos vários patrocinadores, entre eles Sistema Seagri, secretaria do turismo entre outros.

O evento contou com ampla programação com destaque para feira de negócios incluindo peças, máquinas, tratores, carros, praça de alimentação com food trucks, restaurantes e a tradicional “Feira da Agroindústria Familiar” que juntamente com a Feira Criativa e Artesanato comercializaram mais de R$ 50 mil.

A feira, neste ano, trouxe aos visitantes, pães, biscoitos, bolachas, queijos variados, vinho, graspa, embutidos e defumados, morangos, doces, geleias, compotas, picles, flores, artesanato, cracovia, temperos, sucos e outros itens, todos produzidos na agricultura familiar e muitos em fogão à lenha.

A expositora mais tradicional da feira é a “Tia Chica” de Araruna que começou a produzir em 1967 e hoje, ela e seu esposo, Vivaldo com quase 80 anos, continuam a produzir variedade, qualidade e distribuir simpatia por onde passam.

A equipe do IDR-Paraná esteve presente com a montagem de uma maquete ambiental com apoio da prefeitura, apresentando roda de água, monjolo e proteção de minas com solo cimento.

O chefe regional Jairo Martins de Quadros agradeceu o empenho dos extensionistas Clóvis Rosa, Eduardo Barbosa, Eliezer Tierling, Antonio Eduardo Egidyo e do assessor Kenji Asami que fizeram a montagem e revezaram no atendimento local, recebendo os visitantes e falando dos programas e políticas públicas de apoio ao agronegócio.

No domingo, 17, pela manhã o secretário estadual de agricultura Marcio Nunes fez questão de visitar os expositores e na feira da agroindústria familiar. “Paraná está vivendo o ‘ciclo do alimento sustentável’. Temos a melhor água, melhor solo, melhor leite e industrializado gerando agregação de valor e renda, gastronomia de qualidade, estado que menos desmata e busca a sustentabilidade, ou seja, o Paraná/supermercado do mundo e exemplo para o Brasil”, concluiu.

Fonte: Unidade regional do IDR-Paraná de Campo Mourão