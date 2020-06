Igreja Luterana Livre realiza Campanha do Agasalho

Com o lema “Ajude a fazer um inverno mais quente”, a Igreja Luterana Livre Central de Campo Mourão estará promovendo na próxima semana, de 15 a 20 de junho, a Campanha do Agasalho.

O propósito da ação e arrecadar agasalhos e cobertores para moradores de rua ou pessoas em situação de risco social. A igreja, que já atende algumas famílias servindo um “Sopão”, às terças e sábados, viu a necessidade de estender a boa ação durante o inverno, agora com a coleta de agasalhos.

O foco do projeto são agasalhos para crianças com idade entre 3 e 12 anos, que fazem parte do grupo de maior demanda. Além de atender os mais necessitados, a intenção da igreja é promover um bazar com preços acessíveis à comunidade.

O dinheiro arrecadado servirá principalmente para a compra de produtos para as marmitas servidas no projeto social. Interessados em contribuir com o projeto deverão levar as doações até a igreja, que fica localizada na rua São José, número 1.935. a campanha encerra no sábado (dia 20) com um culto on-line, ou seja sem a presença de público.